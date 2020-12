"Korzystamy z usług PKP Energetyka od dawna i jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podpisanie nowej, długoterminowej umowy. Zakup oleju napędowego ma dla naszej spółki strategiczne znaczenie, gdyż mniej więcej połowę naszego taboru stanowią lokomotywy spalinowe, których używamy do prac manewrowych i liniowych. Z ciekawością obserwujemy również pracę nad dalszym rozwojem oferty PKP Energetyka m. in. o paliwo przyszłości jakim jest wodór" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.



Kontrakt został zawarty na 10 lat (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. ), a jego wartość wynosi łącznie 718 250 000,00 zł netto. Zabezpiecza ciągłość dostaw paliw dla PKP Cargo poprzez sukcesywny zakup oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych na 18 stacjach paliw PKP Energetyka w całej Polsce. To kolejna, wieloletnia umowa pomiędzy przedsiębiorstwami, poprzednia obowiązywała w latach 2013-2020.



"Umowa z największym polskim przewoźnikiem towarowym jest dla nas potwierdzeniem jakości świadczonych usług, ale też zobowiązaniem do dalszej pracy na rzecz naszego klienta. Mamy wspólny cel jakim jest zwiększanie konkurencyjności transportu kolejowego. Realizujemy go poprzez terminowe i niezawodne dostawowy paliw konwencjonalnych, ale pracujemy równolegle nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Wspólnie rozwijamy model przejścia PKP Cargo na zasilanie budynków i infrastruktury ze źródeł OZE. Pracujemy też nad uzupełnieniem naszej oferty o możliwość tankowania wodoru. Zgodnie z naszymi analizami rosnący potencjał sektora kolejowego powinien być zaspokojony 50 stacjami wodorowymi w perspektywie 2028 roku" - dodał prezes PKP Energetyka Wojciech Orzech.



PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)