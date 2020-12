Według lokalnych władz to pierwsze takie miejsce w Polsce. Zostało stworzone w pawilonie przy ul. Tysiąclecia przez samorząd Katowic i Fundację Wolne Miejsce.

"Rozpoczynamy ważny projekt skierowany do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Jako pierwsi w Polsce uruchamiamy sklep socjalny, gdzie osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej będą mogły się zaopatrzyć w artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i chemii domowej, sprzedawane w cenach poniżej ich wartości rynkowej” – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Sklepy socjalne to pomysł rozwijany od lat w krajach zachodnich. Placówka otwarta w Katowicach wzorowana jest na modelu austriackim, zastosowanym w Wiedniu. Główną ideą sklepu socjalnego jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej poprzez umożliwienie im zrobienia zakupów w cenach do 50 proc. ich wartości rynkowej. Drugi powód, dla którego powstał sklep, to chęć przeciwdziałania marnotrawieniu żywności i produktów spożywczych.

Jak mówił prezes Fundacji Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski, stworzenie sklepu nie byłoby możliwe bez wsparcia samorządu Katowic i firm. Sklep będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 (obowiązują w nim też godziny dla seniorów od 10.00 do 12.00

Z jego oferty mogą skorzystać zarówno korzystający już z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również osoby i rodziny, które do tej pory z takiej pomocy nie korzystały. Decyduje kryterium dochodowe – do 1402 zł w przypadku osoby samotnej lub 1056 zł w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie.

Do zakupów zachęcani będą także katowiccy seniorzy, którzy mogą zwrócić się po pomoc, dzwoniąc pod numer Srebrnego Telefonu (32) 251-69-00, czynnego codziennie od 7.30 do 15.30. Uzyskają tam wsparcie zarówno w zakresie zakupów w sklepie socjalnym, jak i w innych swoich potrzebach.

W sklepie socjalnym powstał także punkt kawowy – Spichlerz Caffe. Ma to być miejsce spotkań dla osób samotnych oraz w szczególności katowickich seniorów, skupionych wokół działających w mieście organizacji. Zostanie on uruchomiony w pełnym wymiarze po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią.(PAP)

Autor: Krzysztof Konopka

kon/ joz/