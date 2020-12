"Wdrożony przez Centrum Badań DNA sp.z o.o. test oparty jest o technikę RT-PCR i służy do wykrywania ilościowego genów SARS-CoV-2: (gen S i N) i wirusa grypy typu A (gen M) oraz typu B (gen HA). Test pozwala na detekcję RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz wirusów grypy typu A i B podczas jednoczesnej analizy. Wirusy grypy typu A i B należą do najczęściej występujących w przebiegu grypy i w największym stopniu odpowiadają za wystąpienie objawów grypowych (bóle mięśni, gorączka, apatia i osłabienie organizmu). Dzięki równoczesnej analizie występowania 3 wirusów, pacjent od razu może zostać poddany odpowiedniemu leczeniu" - czytamy w komunikacie.



Spółka zależna poinformowała o prowadzonych pracach badawczych w kierunku testu identyfikującego powyższe 3 wirusy w oparciu o technologię RT-LAMP, które zamierza objąć ochroną patentową. Przewidywany termin wdrożenie planowany jest na koniec grudnia 2020 roku, podano także.



Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)