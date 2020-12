"Zarząd CD Projekt informuje, że szacowana wartość należności licencyjnych spółki z tytułu zrealizowanej sprzedaży przedpremierowej gry 'Cyberpunk 2077' we wszystkich kanałach cyfrowych przewyższyła łączną sumę:



- całkowitych nakładów na wyprodukowanie gry oraz



- kosztów marketingu i promocji gry ponoszonych przez spółkę - zarówno dotychczasowych jak i planowanych do końca 2020 r." - czytamy w komunikacie.



Zarząd spółki zdecydował o podaniu powyższej informacji do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w związku z potencjalnym znaczeniem tej informacji dla decyzji inwestycyjnych inwestorów, podano także.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", dziś premierę miał kolejny sztandarowy tytuł studia - "Cyberpunk 2077".



(ISBnews)