Krzysztof Kołodziejczyk nie podał powodów rezygnacji, poinformowano w komunikacie.



Andrzej Juszczyński złożył równocześnie rezygnację z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki.



Andrzej Juszczyński jest absolwentem Wydziału Matematyki UMCS w Lublinie oraz podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej, ESCP Europe Campus London Controlling Business School i Solvay Brussels School Economics & Management, poinformowano także.



Od kwietnia 2020 roku jest doradcą zarządu Track Tec. Do 7 stycznia 2020 roku był wiceprezesem i dyrektorem finansowym PESA Bydgoszcz. Wcześniej był prezesem, wiceprezesem lub członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse między innymi w takich spółkach jak Polimeks-Mostostal, Eurolot, Polska Grupa Górnicza. Przez wiele lat był związany z TP (później Orange Polska). Jest menedżerem z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami, w których odpowiadał za obszary finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Nadzorował i realizował strategiczne projekty zarządzania zmianą, kierował zespołami odpowiedzialnymi za procesy dokapitalizowania, zmian właścicielskich czy refinansowania zadłużenia. Ma doświadczenie w współpracy z podmiotami zagranicznymi, z sukcesami kierował negocjacjami w ramach wzajemnych rozliczeń polskich spółek i ich partnerów z rynków europejskich, podano także w materiale.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Po lsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)