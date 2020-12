Pod koniec 2020 r. sieć stacji paliw Lotos powiększyła się o dwie nowe lokalizacje na Dolnym Śląsku: MOP Kochlice Wschód (w ciągu trasy S3, w kierunku Lubawki, na odcinku Lubin-Legnica) oraz MOP Kochlice Zachód (w kierunku Zielonej Góry), a także o stację w Nowym Miasteczku (woj. lubuskie) usytuowaną przy trasie S3, w połowie drogi między Zieloną Górą a Lubinem, poinformowano.



"Zamierzamy nadal systematycznie rozwijać sieć stacji paliw. Równie ważne, jak dostarczanie naszym klientom najwyższej jakości paliw, jest dla nas konsekwentne poszerzanie naszej oferty i podnoszenie jakości obsługi. Dlatego unowocześniamy i standaryzujemy nasze stacje, dostosowujemy do bieżących trendów konsumenckich ofertę pozapaliwową, m.in. wprowadzając nowe pozycje w ofercie gastronomicznej" - powiedział prezes spółki Lotos Paliwa Wojciech Weiss, cytowany w komununikacie.



Na kolejnych stacjach pojawia się koncept "Stacja smaku", czyli szybkie dania z wysokiej jakości składników przygotowywane na miejscu. W tym roku oferta została już uruchomiona w: Krakowie, Tychach (woj. śląskie), Miliczu (woj. dolnośląskie), Pomiechówku (woj. mazowieckie) i Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie). Do końca roku spółka udostępni ją również w Gdańsku, Żarach (woj. lubuskie) i Wichrowie (woj. dolnośląskie), wymieniono w materiale.



Równolegle koncern rozwija współpracę z siecią restauracji Subway, zarządzając już 39 obiektami tego typu w całej Polsce (w tym roku przybyły 3 nowe lokalizacje). Bary sandwiczowe są obecne m.in. przy autostradzie A1 (MOP Krzyżanów Wschód i Zachód, MOP Rowień), autostradzie A2 (MOP Police, MOP Łęka), autostradzie A4 (MOP Rudka, MOP Oleśnica, MOP Witowice, MOP Kozłów, MOP Rachowice), autostradzie A6 tuż przed granicą z Niemcami (MOP nr 800), a także przy drogach S8 (Emilianów), S7 (MOP Suchedniów) i S3 (MOP Kochlice), podano również.



W 2020 roku koncern otworzył 9 myjni samochodowych, w tym pierwszą w swojej sieci supernowoczesną myjnię tunelową na stacji paliw w Gdańsku. To pierwsza tego typu myjnia w kraju oferowana przez polską firmę paliwową. Myjnie tunelowe to w Europie bardzo ważny i szybko rozwijający się segment rynku, podsumowano.



Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)