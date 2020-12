"W nowej taryfie PGNiG OD ceny gazu są niższe o 4,5%, natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o 4,1% dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw. Do obniżki cen przyczyniły się niskie ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii" - czytamy w komunikacie.



"Ceny gazu na rynku hurtowym są najniższe od wielu lat. Nowa taryfa dla PGNiG Obrót Detaliczny jest trzecią kolejną zatwierdzoną przez regulatora obniżką cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych" - dodał prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.



Ceny gazu w zatwierdzonych przez prezesa URE taryfach PGNiG OD uległy obniżeniu od stycznia 2020 r. o 2,9%, od lipca 2020 r. o 10,6%, a od stycznia 2021 r. - o kolejne 4,5%, podano także.



"W konsekwencji zatwierdzonej dziś taryfy statystyczny odbiorca w grupie W-1.1 (tzw. kuchenkowicze), zużywający paliwo gazowe do przygotowania posiłków za gaz zapłaci o ok. 1,9% mniej, co oznacza spadek jego płatności o ok. 40 groszy miesięcznie. Dla średniego zużycia przez odbiorców grupy W-2.1 (używający gazu także do podgrzewania wody) płatność ulegnie obniżeniu o 2,7% i wyniesie 2,40 zł/m-c. Spadek cen będzie najbardziej odczuwalny dla odbiorców zużywających stosunkowo duże ilości paliwa, tj. ogrzewających także mieszkania gazem. Dla tej grupy płatności spadną o 2,9%, tj. ok 7,4 zł miesięcznie" - podsumowano w materiale.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)