Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wsparciu emitentów giełdowych, którzy najbardziej odczuli negatywne skutki pandemii koronawirusa poprzez obniżenie opłat za notowanie ich akcji w 2021 r., podała GPW. Decyzja dotyczy spółek notowanych na głównym rynku GPW oraz rynku NewConnect. Spółki mają czas na złożenie wniosku do 20 stycznia 2021 r.

Jak podano, spółki muszą spełnić określone warunki dotyczące spadku przychodów, poziomu kapitalizacji i opublikowania w terminie raportu okresowego, aby skorzystać z obniżonych opłat w 2021 r. Są to:

- spadek przychodów w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wobec analogicznego okresu w 2019 r. o więcej niż 20%;

- kapitalizacja emitenta na 31 grudnia 2020 r. jest poniżej 1 mld zł;

- opublikowanie w terminie raportu kwartalnego za III kw. 2020 r.

- złożenie wniosku o obniżenie opłat za notowanie akcji w 2021 r. do 20 stycznia 2021 r.

W przypadku spółek, których spadek przychodów w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. jest większy niż 20%, ale nie większy niż 50%, opłaty za notowanie akcji zostaną obniżone o 50%. Z kolei dla emitentów, których przychody w tym okresie spadły o ponad 50%, opłaty za notowanie zostaną obniżone o 90% w nadchodzącym roku, podano także.

"Rok 2020 był trudny dla wielu firm, szczególnie spółek giełdowych, które musiały nie tylko sprostać wyzwaniom biznesowym spowodowanym pandemią, ale również kontynuować spełnianie obowiązków wiążących się z obecnością na giełdzie. Jako organizator tego rynku staramy się wspierać naszych uczestników w największym możliwym zakresie. Dlatego też stworzyliśmy i wdrażamy stopniowo projekt 'Warto być spółką giełdową', który z jednej strony zachęca spółki do wejścia na GPW, z drugiej wspiera firmy już obecne na parkiecie. Jestem przekonana, że znaczące obniżenie opłat za notowanie akcji w 2021 roku będzie nie tylko wyrazem odpowiedzialności i solidarności GPW z naszymi emitentami, ale i wymierną cegiełką wspierającą powrót tych firm na ścieżkę rozwoju" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

