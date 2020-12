Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Budimex podpisał umowę z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł generalny wykonawca zrealizuje w ciągu 16 miesięcy z wyłączeniem miesięcy zimowych, podała spółka.

"DK51 w tym rejonie to północny wylot z Olsztyna prowadzący w kierunku granicy naszego kraju. Rozbudowa tego fragmentu drogi znacznie przyczyni się do poprawy płynności podróży czyli pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całej trasie" - powiedział prezes Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie.

Budowa obwodnicy Smolajn to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Budimex zrealizuje fragment drogi o łącznej długości 1,76 km. Nowa infrastruktura poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, podano także.

Inwestycja będzie polegać na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. W ramach zadania Budimex wykona dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, a także ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych oraz przejścia dla pieszych z azylami. Planowany termin realizacji projektu to lata 2021-2022 r., dodano.

Aktualnie Budimex realizuje m.in. obwodnicę Wałbrzycha oraz fragment drogi S19 w Białymstoku i DK12 w Chełmie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)