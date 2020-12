Zmiany w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, należącym do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, obejmują wydzielenie Elektrociepłowni Pomorzany, Elektrociepłowni Szczecin oraz systemu ciepłowniczego w Gryfinie do nowego Oddziału PGE Energia Ciepła. W rezultacie wszystkie pozostające w Grupie PGE aktywa ciepłownicze będą skoncentrowane w jednym segmencie, podano w komunikacie.



"PGE Energia Ciepła docelowo będzie skupiać wszystkie aktywa ciepłownicze z Grupy PGE. Włączenie kolejnych elektrociepłowni w nasze struktury umożliwi zoptymalizowane zarządzanie projektami inwestycyjnymi i da szansę elektrociepłowniom na rozwój w ramach Grupy PGE, włączając je w plan kompleksowej i sprawiedliwej transformacji. Branża energetyczna, w tym również ciepłownictwo, czekają wyzwania wynikające z konieczności transformacji sektora. Zmiany w tym obszarze są konieczne, nie tylko ze względu na krajowe bezpieczeństwo energetyczne, ale również ze względu na przyszłość funkcjonowania i rozwój jednostek wytwórczych PGE" - powiedział p. o. prezesa PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak, cytowany w komunikacie.



PGE Energia Ciepła po przejęciu elektrociepłowni z Oddziału Dolna Odra skupiać będzie wszystkie aktywa ciepłownicze Grupy PGE. Od stycznia 2019 r. jest także właścicielem sześciu elektrociepłowni: w Bydgoszczy, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Zgierzu oraz Kielcach, które również przeszły do PGE Energia Ciepła ze spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.



"Podejmowane działania mają na względzie nie tylko umożliwienie dalszego funkcjonowania zakładów produkcyjnych w aglomeracji szczecińskiej, ale również utrzymanie miejsc pracy, co pozwoli nam skutecznie konkurować na niełatwym rynku ciepłowniczym w tej lokalizacji" - dodał Kołodziejak.



PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę do 2030 r. 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Mając na względzie efektywność inwestycji i dostępne technologie obecnie spółka planuje przede wszystkim inwestycje w układy wykorzystujące gaz ziemny. Do 2025 r. powinny zostać podjęte decyzje inwestycyjne dla wszystkich lokalizacji, podano także.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)