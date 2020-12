"Cały czas trwają rozmowy z rosyjskimi partnerami na temat odszkodowania za dostarczoną w 2019 roku skażoną ropę. W przyszłym roku można się spodziewać decyzji dotyczącej odszkodowania dla spòłki za skażoną ropę" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews po briefiengu.



Jak wskazał, Orlen dokonał wyliczeń poniesionych strat, również strona rosyjska ma swoje propozycje.



"Sądzę, że zakończenie tej sprawy jest możliwe" - powiedział prezes PKN Orlen.



W grudniu 2019 r. PKN Orlen wystąpił do dostawców rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę naftową. Dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem "Przyjaźń" były wstrzymane od 24 kwietnia do 9 czerwca 2019 r., ze względu podwyższoną zawartość chlorków organicznych, które mogłyby w trakcie przerobu doprowadzić do uszkodzenia instalacji rafineryjnych.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



Wojciecj Żurawski



(ISBnews)