"Ze względu na pandemię nasze skonsolidowane przychody spadną o maksymalnie 15% w całym roku, biorąc pod uwagę także kolejne ogłoszone lockdowny w różnych krajach. Z kolei marża brutto wyniesie 50-51% i jest to niewielkie podwyższenie naszych wcześniejszych oczekiwać, a będzie to wynikiem mniejszych zapasów" - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji.



W październiku spółka informowała, że marża brutto może się kształtować w tym roku w przedziale 47-49%.



Według Lutkiewicza, obecne ograniczenia wprowadzane i zapowiadane w rożnych krajach spowodują, że IV kw. (dla spółki jest to listopad, grudzień, styczeń) będzie słabszy. "Dla nas styczeń zawsze był słaby, a teraz obawiamy się, że może być jeszcze gorszy niż w ubiegłym roku i ten wynik finansowy będzie niski" - dodał wiceprezes.



Lutkiewicz zwrócił uwagę, że w przypadku e-commerce może nastąpić wyższa dynamika sprzedaży niż zakładane wcześniej nieco ponad 2 mld zł.



"Zakładamy ponad 2 mld zł sprzedaży z e-commerce w całym roku. Wydaje nam się, że po 11 miesiącach, po grudniu, osiągniemy ten cel, a styczeń zrobi nam tę 'górkę'" - powiedział Lutkiewicz.



Wiceprezes zwrócił uwagę, że ze względu na pandemię nie uda się spółce zanotować w tym roku oczekiwanych wcześniej skonsolidowanych przychodów na poziomie około 9 mld zł.



"Raczej będzie to 8 mld zł, może 8 mld zł z pewnym kawałkiem. W przyszłym roku chcielibyśmy jednak powrócić do w miarę normalnego roku i obrotów na poziomie kilkunastu miliardów złotych, co związane będzie z nowymi otwarciami w różnych krajach, jak i wyższą dynamiką sprzedaży w e-commerce" - dodał wiceprezes.



Spółka zakłada w tym roku wzrost powierzchni sprzedaży o 16% i zakłada podobny wzrost w następnym roku obrachunkowych 2021/22.



"W przyszłym roku zakładamy wzrost powierzchni sprzedaży o 15%, jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne, ale w e-commerce spodziewamy się wzrostu nawet o 50% r/r" - dodał wiceprezes.



Wcześniej spółka poinformowała, że w I-III kw. r.obr. 2020/2021 zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 5753,66 mln zł w porównaniu z 6497,49 mln zł rok wcześniej.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



(ISBnews)