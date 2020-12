"Rok 2020 zakończymy 80% wzrostem wolumenu kontraktów sprzedanych w kanale e-commerce w stosunku do 2019 roku. Rozkład wzrostów jest bardzo korzystny, nie były one budowane jedynie w okrasach lockdownu, 11 miesięcy roku 2020 było lepszych od swoich odpowiedników w 2019 roku. W 2020 pierwszy raz przekroczyliśmy próg 5 mln aktywnych kont w aplikacji mobilnej Play24" - powiedział ISBtech Żyto.



"W okresie Black Friday 2020 szeroko rozumianego, bo mówimy o 11 dniach pod parasolem Black Week, sprzedaliśmy ponad 100% więcej telefonów, niż w analogicznym czasie w 2019 roku. Udział kanału e-commerce w całej sprzedaży Play cały czas się powiększa. Jednocześnie są to wciąż znacznie mniejsze udziały niż te znane mi z branż retailowych, w których pracowałem w ostatnich latach. Traktuję to jako zachętę do dalszego dynamicznego rozwoju e-commerce w Play" - dodał digital director.



Operator wdrożył właśnie proces omnichannelowy w swoim e-commerce. "Użytkownik play.pl może, po wyborze taryfy, zdecydować, że chce zakończyć proces zakupu, czy przedłużenia kontraktu w salonie (obok oczywiście możliwości dokończenia całego zakupu online). To jest odpowiedź na obserwację z naszych badań - mamy dużą ilość klientów na rynku (ok. 60%), którzy poprzedzają decyzję dot. wyboru operatora research w sieci. Ale samo zamknięcie procesu pragną zrealizować w punkcie fizycznym" - wskazał Żyto.



Z kolei aplikacja mobilna Play jest obecnie kanałem samoobsługowym. Nie realizuje funkcji akwizycji, czy retencji klientów (odnowienia kontraktu).



"W 2021 roku aplikacja będzie rozwijała się w zakresie tzw. daily usage - pragniemy dostarczyć więcej powodów do używania jej na co dzień. To obniży churn użytkowników aplikacji. Chciałbym również, by wizyta klienta Play w salonie zawsze kończyła się rekomendacją pobrania aplikacji. I o tym rozmawiam z menadżerami odpowiedzialnymi za nasze salony. Akwizycja i retencja powinna pojawić się w aplikacji w 2022 roku" - podsumował dyrektor.



Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)