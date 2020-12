"Tytuły, nad którymi aktualnie pracujemy, i które pojawią się na rynku w 2021 r., to strzelanka 'Wild Shooter VR', symulator grabarza 'Death Manager VR' oraz gra bitewna, oparta na planszówce, 'Titans VR'. Premierę pierwszej z nich planujemy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Dwie kolejne zadebiutują w drugim kwartale. 'Wild Shooter VR' oraz 'Death Manager' będą bardziej rozbudowane niż zakładaliśmy. To znacznie większe projekty od dotychczasowych w naszym portfolio. Niebawem, rozpoczniemy pierwsze działania marketingowe dedykowane tym tytułom" - powiedział członek zarządu PunkPirates ds. rozwoju Leszek Krajewski, cytowany w komunikacie.



"Nasze przyszłe produkcje tworzone są z myślą o Oculus Quest. Mamy nadzieję, że popularność gogli Facebooka pozytywnie wpłynie na zainteresowanie naszymi grami" - dodał.



15 grudnia spółka, na urządzeniach PC VR, premierę miał "DANGER! Escape Lab" z portfolio produkcyjno-wydawniczego spółki. Tytuł, którego fabuła toczy się w laboratorium, spotkał się z dużym zainteresowanie graczy i w niespełna 48 godzin od premiery odzyskał koszty produkcji, przypomniano w materiale.



"Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów pracy nad DANGER! Escape Lab. Cieszymy się, że nasz najnowszy projekt został tak dobrze przyjęty przez graczy. Tytuł dedykowany jest urządzeniom PC VR, w tym Oculus Rift. Ze względu na bieżące prace i pełne skupienie na kolejnych produkcjach, obecnie nie planujemy jego dystrybucji na urządzenia Oculus Quest" - wskazał Krajewski.



W br. studio wydało również grę "Escape Room VR: Stories" na urządzenia VR Pico Neo 2. Aktualizacja tytułu na platformie Steam oraz Oculus Store dostępna będzie do końca br., zapowiedziano także. W celu prowadzenia dalszych działań marketingowych istniejącego portfolio spółki studio udostępniło graczom paczkę z autorskimi grami o tematyce Escape Room.



PunkPirates zakłada produkcję minimum czterech gier rocznie, o wartości nie większej niż 500 tys. zł. Celem studia jest dystrybucja nowych tytułów na samodzielne urządzenia Oculus Quest. Spółka nie wyklucza też dalszej współpracy z Pico Interactive w zakresie dotychczasowego portfolio.



W nadchodzącym roku studio chce rozwinąć również pion wydawniczy gier VR.



"Prowadzimy rozmowy z producentami gier na wirtualną rzeczywistości w tej kwestii. Na pewno w 2021 roku poświęcimy dużo czasu, aby zaplanować nasz rozwój w tym zakresie. Wierzę, że przedstawimy ciekawe produkcje" - podsumował Krajewski.



PunkPirates (dawniej IQ Partners) to notowane na rynku głównym studio do tworzenia gier VR. Zajmuje się produkcją, publikacją i marketingiem wydawanych tytułów.



(ISBnews)