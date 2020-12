"Wartość wnioskowanego projektu to 5 374 650 zł, a kwota dofinansowania to 3 918 575 zł" - czytamy w komunikacie.



EP Bioptom to elektrofizjologiczny cewnik diagnostyczny przeznaczony zwłaszcza do pozyskiwania biopsji endomiokardialnej tkanek serca, który jest naprowadzany i monitorowany przy pomocy systemu mapowania elektroanatomicznego 3D. Ponadto EP Bioptom przeznaczony jest również do wykonywania zabiegów biopsji mięśnia sercowego, która jest inwazyjnym badaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań morfologicznych, immunohistologicznych i strukturalnych, podano także.



Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.



(ISBnews)