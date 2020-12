Podmioty otrzymujące wyłączność są uznanymi i doświadczonymi podmiotami prowadzącymi działalność na polskim i europejskim rynku nieruchomościowym bezpośrednio lub w formie inwestycji kapitałowych, zapewniono.



"Budimex dopuszcza możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia transakcji, w szczególności w przypadku braku osiągnięcia przez strony porozumienia co do nabycia udziałów do końca okresu udzielonej wyłączności lub wcześniej. Budimex może również przystąpić do ponownej oceny pozostałych ofert złożonych w procesie" - zastrzeżono w komunikacie.



Budimex zaznaczył także, że proces sprzedaży udziałów jest nadal na wczesnym etapie, a wynik negocjacji prowadzonych na podstawie udzielonej wyłączności oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne. Dlatego powyższa decyzja o udzieleniu wyłączności nie oznacza rezygnacji z pozostałych opcji strategicznych.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)