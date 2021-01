Warszawa, 04.01.2021 (ISBnews) - Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Wojciech Książek złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie oraz pełnienia funkcji prezesa ze skutkiem na 31 grudnia 2020 r., podała spółka. Jednocześnie akcjonariusz BAH Książek Holding, korzystając z uprawnienia osobistego do powoływania członków zarządu spółki i powierzania pełnienia powoływanym osobom funkcji prezesa lub wiceprezesów zarządu, powołała Andrzeja Nizio w skład zarządu spółki oraz powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa spółki.

Jako przyczynę swojej rezygnacji Mariusz Wojciech Książek wskazał konieczność przebudowy zespołu top managementu, wywołanego "drastyczną zmianą relacji" z producentem Jaguar Land Rover Limited wobec fiaska na tym etapie negocjacji, które miały na celu ustalenie zasad zakończenia funkcjonowania umowy importerskiej oraz rozliczeń finansowych pomiędzy krupą kapitałową BAH a producentem, podano.

"W dniu 31 grudnia 2020 r. pan Mariusz Wojciech Książek pełniący funkcję prezesa zarządu spółki British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (BAP) będącej spółką zależną emitenta, złożył do BAP pisemne oświadczenie o swojej rezygnacji z zasiadania w zarządzie BAP oraz pełnienia funkcji prezesa zarządu BAP ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 r. Jako przyczynę swojej rezygnacji pan Mariusz Wojciech Książek wskazał konieczność przebudowy zespołu top managementu, wywołanego drastyczną zmianą relacji z producentem Jaguar Land Rover Limited wobec fiaska na tym etapie negocjacji, które miały na celu ustalenie zasad zakończenia funkcjonowania umowy importerskiej oraz rozliczeń finansowych pomiędzy BAP a producentem" - czytamy również w komunikacie.

Andrzej Nizio ma wykształcenie wyższe prawnicze - tytuł magister prawa uzyskany po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-2012 związany był z działającymi w branży deweloperskiej i motoryzacyjnej spółkami należącymi do grupy kapitałowej Marvipolu, obecnie działającej pod firmą BAH, sprawując w tym okresie szereg funkcji, w tym funkcję głównego księgowego, dyrektora zarządzającego, następnie wiceprezesa i prezesa zarządu, a w roku 2012 członka rady nadzorczej Marvipol, wskazano.

Od 1 stycznia 2021 roku skład zarządu BAH jest następujący:

Andrzej Nizio - prezes zarządu,

Marcin Dąbrowski - wiceprezes zarządu,

Marcin Kolasa - wiceprezes zarządu, podsumowano.



British Automotive Holding w ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)