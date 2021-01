Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 o mocy zainstalowanej 1 498 MW, podała PGE Baltica. To kolejne zadanie przybliżające PGE do uruchomienia pierwszych farm na morzu w ramach Programu Offshore.

Morska farma wiatrowa Baltica-2 będzie zlokalizowana ponad 30 km w głąb morza, na wysokości Ustki i Łeby. Miejscem jej przyłączenia do sieci przesyłowej będzie rozdzielnia 400 kV w nowej stacji elektroenergetycznej, która jest planowana przez PSE, zgodnie z uzgodnionym w tym roku przez prezesa URE planem rozwoju sieci przesyłowej na lata 2021-2030. Uruchomienie morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 planowane jest przed 2030 r., podano.

"Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 jest jednym z kluczowych elementów wymaganych do realizacji inwestycji w zakładanym harmonogramie. Cieszymy się ze sprawnej realizacji tego zadania. Równolegle trwają prace projektowe dotyczące układu wyprowadzenia mocy z farm Baltica-2 i Baltica-3 na morzu i lądzie. Obie farmy o łącznej mocy do 2,5 GW planujemy uruchomić przed 2030 rokiem" - powiedziała prezes PGE Baltica Monika Morawiecka, cytowana w komunikacie.

Program offshore zakłada budowę trzech farm wiatrowych, z czego Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 jest drugą inwestycją GK PGE z podpisaną umową o przyłączenie. Wcześniej, w 2014 roku, inna spółka GK PGE - Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 zawarła z PSE umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-3. Z kolei w czerwcu PSE wydały warunki techniczne przyłączenia dla Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (jest to etap poprzedzający zawarcie umowy o przyłączenie).

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)