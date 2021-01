"Spółka odnotowała: łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 40 114 tys. zł, czyli o 25,8% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 54 045 tys. zł), w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów obroty netto były niższe o 60,2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - głównie ze względu na spadek traffiku o 63% r/r oraz zanotowała wzrost o 100,3% dynamiki obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce, który stanowił 26,2% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej" - czytamy w komunikacie.



W III kw. roku obrotowego 2020/2021 ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 wprowadzono w Polsce szereg ograniczeń, które negatywnie wpłynęły na działalność spółki, wskazano.



"Sklepy stacjonarne Intersport zlokalizowane w galeriach handlowych - stanowiące 97% powierzchni handlowej spółki - były zamknięte w okresie od 7 do 27 listopada 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Sieć Intersport prowadziła w tym czasie sprzedaż e-commerce oraz sprzedaż hurtową za pośrednictwem magazynu głównego. Główne wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: rowery i rolki, zaś największe spadki w kategorii: narciarstwo, pływanie" - czytamy także.



W III kw. popyt na oferowane przez spółkę artykuły sportowe zmalał za sprawą wprowadzonych dodatkowych ograniczeń uprawiania popularnej w Polsce rekreacji ruchowej m.in. zamknięte baseny i kluby fitness oraz zakaz uprawiania narciarstwa (zamknięte stoki narciarskie, wyciągi i bazy noclegowe).



"Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 122 027 tys. zł, czyli o 23,5% niższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 159 529 tys. zł). Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 88,4% i stanowiła 17,1% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej" - podsumowano w materiale.



Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



(ISBnews)