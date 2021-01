O pierwszej dostawie LNG w nowym roku spółka PGNiG poinformowała w poniedziałek na Twitterze. Jak napisano, metanowiec Maran Gas Apollonia dostarczył w piątek do terminalu LNG w Świnoujściu ok. 90 mln m sześc. gazu ziemnego (wolumen po regazyfikacji). Dodano, że spółka spodziewa się "pracowitego roku" i "wielu dostaw" gazu do Polski.

Odbiór pierwszej dostawy komercyjnej LNG miał miejsce w czerwcu 2016 r. Wcześniejsze dwa ładunki, które trafiły na przełomie 2015 i 2016 r., posłużyły do technicznego rozruchu instalacji.

W portfelu importowym PGNiG znajdują się obecnie kontrakty na zakup LNG od katarskiej firmy Qatargas oraz cztery kontrakty długoterminowe na zakup LNG produkowanego w terminalach zlokalizowanych w USA – zawarte z Cheniere Energy, Venture Global LNG i Port Arthur LNG. Kontrakt z Cheniere realizowany jest od lipca 2019 r., a realizacja kolejnych umów z firmami ze Stanów Zjednoczonych ma się rozpocząć w latach 2022-2024.(PAP)

