Studio CI Games kończy prace nad grą "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", a powstałe w 2020 roku wewnętrzne studio spółki - Hexworks, które skupia się na grach RPG akcji osadzonych w świecie fantasy, tworzy "Lords of The Fallen 2". To obecnie największy projekt CI Games pod względem potencjału i budżetu. Gra będzie sprzedawana w pełnej cenie. Poprzednia część przyniosła spółce ponad 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i ok. 50 mln zł zysku. Łącznie, sprzedano 3 mln kopii "Lord of The Fallen". Biorąc pod uwagę sprzedaż oraz ściągnięcia w ramach subskrypcji PlayStation i Xbox w grę zagrało ok. 10 mln osób, poinformowano.



"Cieszę się z przekroczenia progu 11 mln egzemplarzy gier z serii 'Sniper Ghost Warrior'. Dużo nauczyło nas doświadczenie z SGW3 i myślę, że przy wydaniu 'SGW Contracts', jasno pokazaliśmy że odrobiliśmy lekcję. Sprzedaż przekroczyła właśnie 1 milion egzemplarzy i nastąpiło to szybciej niż zakładaliśmy jeszcze w pierwszym półroczu 2020" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.



CI Games jednocześnie pracuje nad "Lords of the Fallen 2", który stanowi kontynuację popularnej serii.



"'Lords of the Fallen 2' to obecnie nasz największy projekt w całej grupie CI Games. Jeśli chodzi o skalę, tworzymy grę, która jest większa od poprzedniej części. Kontynuacja tytułu przeniesie serię RPG na grunt dark fantasy oraz będzie zawierać wymagający system walki, który zostanie istotnie zmodyfikowany w stosunku do 'Lords of The Fallen'. Przed nami jeszcze sporo pracy, chcemy dopracować sequel LotF, dlatego premierę planujemy w 2022 roku" - dodał prezes.



Celem CI Games jest powrót do ligi producentów gier w strefie full price oraz działalność wydawnicza i produkcyjna na rynku gier w średniej cenie, podkreślono.



"Nasza strategia zmieniła się istotnie w stosunku do publikowanej na lata 2017-2019. 'Lords of the Fallen 2' jest projektem w pełnej cenie, natomiast najnowszy 'SGW Contracts 2' pozostanie w segmencie mid-price. Nad tymi projektami pracują dwa całkowicie oddzielne zespoły oraz wielu zewnętrznych partnerów produkcyjnych z całego świata" - zaznaczył Tymiński.



Obecnie zespoły produkcyjne Spółki liczą ponad 80 osób. W planach CI Games jest dynamiczny wzrost zatrudnienia, podsumowano.



CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).



(ISBnews)