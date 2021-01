W jednym z sądów w Seulu pozwy złożyło tego dnia 203 właścicieli siłowni, zrzeszonych w branżowym Związku Przedsiębiorstw Pilatesu i Fitnessu. Każdy z nich domaga się rekompensaty w wysokości 5 mln wonów (4,5 tys. dolarów), co razem dałoby ponad miliard wonów (900 tys. dolarów).

Szef Związku Park Dzu Hiung twierdzi, że w obiektach sportowych doszło tylko do 0,64 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem, wykrytych w 2020 roku w Seulu i otaczającej go prowincji Gyeonggi. „Chcemy, aby (rząd) pokazał nam naukowe dane, które zaprzeczyłyby naszej analizie” – powiedział Park na konferencji prasowej.

To już drugi pozew członków Związku. W poprzednim, złożonym w grudniu w innym sądzie w Seulu, domagali się 765 mln wonów (695 tys. dolarów) – przypomina Yonhap.

Siłownie mieszczące się w zamkniętych pomieszczeniach zostały zmuszone do wstrzymania działalności w grudniu, gdy władze podniosły restrykcje przeciwepidemiczne w Seulu i okolicach na prawie najwyższy poziom 2,5. W pozostałej części kraju obowiązują reguły stopnia 2.

Pozwy sądowe zapowiedziało również ogólnokrajowe zrzeszenie właścicieli kawiarni, które w Seulu nie mogą obsługiwać klientów w lokalach od końca listopada. „Składamy pozew w desperacji, ponieważ nasze źródło utrzymania jest zagrożone z powodu rządowych przepisów covidowych” – powiedział szef zrzeszenia Ko Dzang Su.

Reklama

Prawnik reprezentujący powodów Kim Ho Jung ocenił, że restrykcje nałożone na kawiarnie nosiły znamiona „arbitralnej dyskryminacji” bez „racjonalnego powodu”. Dodał, że członkowie zrzeszenia planują również osobną skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Restrykcje zaostrzono w związku z trzecią falą pandemii Covid-19, która zaczęła się w Korei Płd. w połowie listopada. Obecnie od ponad tygodnia liczby nowych infekcji generalnie spadają, a władze zapowiedziały stopniowe rozluźnianie przepisów od niedzieli.

We wtorek południowokoreańskie służby medyczne zgłosiły 537 nowych zakażeń, a łączny bilans wzrósł do 69 651. Zmarło również kolejnych 25 zakażonych pacjentów, co podniosło ogólny bilans zgonów do 1165 – wynika z danych Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA).

Andrzej Borowiak (PAP)