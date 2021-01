Spółka szacowała sprzedaż gry na 400 000 kopii w ciągu roku i takie założenia były użyte przy wycenie gry przez biegłego, podano.



"Powyższa liczba szacunkowa obejmuje sprzedaż detaliczną gry na wszystkich platformach sprzętowych oraz we wszystkich sklepach. Po ostatecznym zweryfikowaniu danych dotyczących sprzedaży, w tym po uzyskaniu pełnej informacji o zwrotach oraz szczegółowych danych o sprzedaży, spółka przekaże oficjalne dane w osobnym komunikacie bieżącym. Biorąc pod uwagę dotychczasową historię otrzymywania zweryfikowanych danych od partnera, nastąpi to najprawdopodobniej na przełomie III i IV kwartału br." - czytamy w komunikacie.



All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.



