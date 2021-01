W grudniu TSS Europe B.V. ogłosił wezwanie do sprzedaży 4 812 160 akcji uprawniających do 100% udziałów w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Simple. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 13,01 zł za jedną akcję.



Zaktualizowany przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 25 lutego, a dzień rozliczenia - 1 marca, podano także w informacji.



Wcześniej w tym tygodniu spółka podała, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie Simple przez TSS Europe B.V.



Akcjonariusze Simple zawarli 10 grudnia z TSS Europe B.V. umowę inwestycyjną, dotycząca sprzedaży do 100% akcji w ramach wezwania. Zgodnie z umową, łączna cena za wszystkie akcje sprzedawane przez akcjonariuszy (56,44% kapitału zakładowego spółki i głosów na walnym zgromadzeniu), którzy podpisali umowę, została ustalona na kwotę 35,34 mln zł tj. 13,01 zł za jedną akcję. Łączna cena za 100% akcji będzie zatem wynosiła 62,61 mln zł.



Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 47,07 mln zł w 2019 r.



