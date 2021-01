Operacje z udziałem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) doprowadziły do przejęcia prawie 370 mln nielegalnych papierosów w 2020 r. Większość papierosów przemycano z krajów spoza UE i były one przeznaczone do sprzedaży na unijnych rynkach - podał OLAF.

Gdyby skonfiskowane papierosy trafiły na rynek, OLAF szacuje, że spowodowałyby straty w wysokości około 74 mln euro z tytułu utraconych ceł, akcyzy i VAT dla budżetów UE i państw członkowskich. OLAF wspierał krajowe i międzynarodowe organy celne i organy ścigania z całego świata w 20 operacjach w 2020 r., w szczególności dostarczając istotne informacje na temat identyfikacji i śledzenia ciężarówek załadowanych papierosami nieprawidłowo zadeklarowanymi jako inne towary na granicach UE. Dyrektor generalny OLAF Ville Itala podkreśliła, że rok 2020 był pełen wyzwań. "Nasze wspólne wysiłki nie tylko pomogły zaoszczędzić miliony euro utraconych dochodów i zatrzymały miliony przemytniczych papierosów na rynku, ale także pomogły nam zbliżyć się do ostatecznego celu, jakim jest zidentyfikowanie i likwidacja gangów przestępczych stojących za tym niebezpiecznym i nielegalnym handlem” - powiedział. Ogółem 368 034 640 papierosów przeznaczonych do nielegalnej sprzedaży w UE zajęto w ramach operacji z udziałem OLAF w 2020 r.; z tego ok. 132,5 mln papierosów skonfiskowano w krajach spoza UE (głównie w Albanii, Kosowie, Malezji i na Ukrainie), podczas gdy resztę w państwach unijnych. Około 163 mln papierosów skonfiskowanych w 2020 r. pochodziło z Dalekiego Wschodu (Chiny, Wietnam, Singapur, Malezja), 99 mln z Bałkanów i Europy Wschodniej (Czarnogóra, Białoruś, Ukraina), ponad 84 mln pochodziło z Turcji, a 21 mln ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Główne operacje przemytu papierosów zgłoszone przez OLAF w 2020 r. obejmowały współpracę z władzami w Malezji i Belgii, Włoch i Ukrainy. Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP) luo/ akl/