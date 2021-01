"Umowa obejmuje uruchomienie, zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacje Systemu WRP składającego się z 4 400 rowerów standardowych, 300 terminali, 6 600 stojaków rowerowych oraz 300 sztuk pompek rowerowych oraz dostarczenie i obsługę 60 rowerów dziecięcych, 90 stojaków rowerowych pod rowery dziecięce, 6 stacji rowerowych pod rowery dziecięce, 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, 150 stojaków rowerowych pod rowery ze wspomaganiem elektrycznym oraz 10 stacji rowerowych pod rowery ze wspomaganiem elektrycznym" - czytamy w komunikacie.



Za realizację zamówienia podstawowego zamawiający zapłaci spółce wynagrodzenie, którego wysokość nie przekroczy kwoty 11 613 070 zł netto, tj. brutto: 14 284 076,1 zł. Wynagrodzenie powyższe będzie płatne w okresach miesięcznych. Miesięczne wynagrodzenie jest to wartość oferty podstawowej brutto, podzielona na 9 okresów rozliczeniowych, wskazano również.



"Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 20 grudnia 2021 r., a dostarczenie systemu najmu rowerów objętych zamówieniem ma funkcjonować w systemie 24/7 od 1 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Zgodnie z umową, w związku z brakiem zawarcia umowy do dnia 30 października 2020 r. emitent jest uprawniony do uruchomienia Systemu WRP w pełnym zakresie w 2021 r. w terminie wydłużonym proporcjonalnie o liczbę dni liczonych od dnia 30 października 2020 do daty faktycznego zawarcia umowy. Wykonawca dołoży należytej staranności w celu uruchomienia systemu WRP w terminie do 1 marca 2021 r." - czytamy dalej.



Umowa przewiduje możliwość skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji polegającego na wydłużeniu usługi zarządzania i utrzymania Systemu WRP polegającego na wydłużeniu usługi zarządzania i utrzymania Systemu WRP do 30 listopada 2022 roku. Wydłużenie usługi dotyczyć będzie okresu od 1 marca 2022 do 30 listopada 2022 roku. O zamiarze skorzystania z prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia, nie później niż do 1 lipca 2021 roku.



Nextbike Polska w restrukturyzacji jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.



(ISBnews)