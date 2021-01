"Przedmiotem niniejszego wezwania jest 15 742 akcje o wartości nominalnej 0,1 zł każda, wyemitowane przez Larq S.A., [...] notowane na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLCAMMD00032, z których każda uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiące łącznie 0,16% w kapitale zakładowym spółki i uprawniające łącznie do 0,12% głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.



Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach niniejszego wezwania jest Harbinger Capital.



W wyniku nabycia wszystkich acji objętych wezwaniem podmiot nabywający wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia, w tym z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierza łącznie posiadać 5 503 042 akcje, co odpowiada 8 503 042 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 66% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wskazano również.



"Samodzielnie podmiot nabywający po przeprowadzeniu wezwania zamierza osiągnąć 56,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada 7 312 974 głosom na walnym zgromadzeniu i stanowi 43,64% akcji (kapitału zakładowego spółki), odpowiadające 4 312 974 akcjom spółki" - czytamy dalej.



Cena, za którą podmiot nabywający zobowiązuje się nabyć akcje, wynosi: 2,06 zł za jedną akcję, podano także.



"Data ogłoszenia wezwania: 15 stycznia 2021 r.



Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 5 lutego 2021 r.



Data zakończenia przyjmowania zapisów: 18 lutego 2021 r.



Przewidywany termin zawarcia transakcji: 23 lutego 2021 r.



Przewidywany termin rozliczenia transakcji: 25 lutego 2021 r." - wynika z zaprezentowanego harmonogramu.



Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.



(ISBnews)