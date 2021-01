"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu zarządu JSW Pana Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.



Jednocześnie RN podjęła uchwały dotyczące:



i) powierzenia Arturowi Dyczce pełnienia obowiązków prezesa od 18 stycznia do dnia powołania prezesa zarządu. W tym okresie Dyczko pozostaje również wiceprezesem ds. technicznych i operacyjnych.



ii) powierzenia Radosławowi Załozińskiemu pełnienia obowiązków wiceprezesa ds. handlu od 18 stycznia. W tym okresie pozostaje on również wiceprezesem ds. ekonomicznych.



Włodzimierz Hereźniak był prezesem JSW od sierpnia 2019 r.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.



