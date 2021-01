Warszawa, 25.01.2021 (ISBnews) - InPost ze względu na duży popyt ze strony inwestorów skrócił czas zapisów w ofercie publicznej do godziny 15:00 czasu środkowoeuropejskiego we wtorek, 26 stycznia br., podała spółka. Początek notowań na Euronext Amsterdam przewidziano na 27 stycznia. W związku z tym nowy harmonogram jest następujący: podanie ceny akcji i ich przydział - 27 stycznia, podanie wyników oferty - 27 stycznia, początek notowań - 27 stycznia, rozliczenie - 29 stycznia, czytamy w komunikacie. Oferta publiczna do 175 mln istniejących akcji InPostu (stanowiących 35% kapitału) rozpoczęła się 21 stycznia - zapisy na akcje miały trwać od 21 do 28 stycznia br. Przedział cenowy akcji ustalono na 14-16 euro, co daje kapitalizację rynkową spółki w wysokości 7-8 mld euro, podano wcześniej w aneksie do prospektu. Oczekiwanym dniem debiutu akcji na Euronext Amsterdam był 29 stycznia. InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. (ISBnews)