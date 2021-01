Warszawa, 25.01.2021 (ISBnews) - Cordia International nabyła w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polnordu 3 278 771 akcji. Ponadto w wyniku wezwania wzywający zawarł transakcję nabycia, poza rynkiem regulowanym, 195 akcji spółki, podało PKO BP - Biuro Maklerskie. 1 grudnia ub.r. Cordia International ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6 905 644 akcji Polnordu, stanowiących 7,08% kapitału spółki, po cenie 3,55 zł za sztukę. Przed wezwaniem Cordia posiadała 90 637 483 akcje spółki stanowiące ok. 92,92% kapitału. W połowie grudnia zarząd Polnordu ocenił, że cena zaproponowana w wezwaniu Cordia International na akcje spółki odpowiada wartości godziwej. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale. (ISBnews)