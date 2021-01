Zapisy na akcje w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych będą prowadzone w dniach 26 stycznia - 12 lutego, przydział akcji zaplanowano na 23 lutego. W dniach 24-26 lutego ma zostać przeprowadzone przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu spółki, zaś na 1 marca zaplanowano przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu. Prawo poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki, osobom, które posiadały akcje SoftBlue w dniu 11 stycznia br. Za każdą jedną akcję spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. "Dziś rozpoczęła się oferta publiczna akcji SoftBlue, z której chcemy pozyskać ponad 10 mln zł. Zapisy będą prowadzone do 12 lutego. Kilka dni później nastąpi przydział akcji oferowanych w ramach emisji. Liczymy, że kampania będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, a pozyskane z niej środki posłużą nam w celu dalszego, dynamicznego rozwoju naszej spółki, w tym przede wszystkim wzmocnieniu oferty IoT dedykowanej klientom przemysłowym. Znaczącą część kwoty zamierzamy przeznaczyć na rozwój i promocję naszego najnowszego produktu Autonomous Data Controler" - powiedział prezes Michał Kierul, cytowany w komunikacie. Najnowszym rozwiązaniem SoftBlue z dziedziny automatyki przemysłowej jest system do racjonalnego zarządzania produkcją i energią - Autonomous Data Controler. Nowoczesny rejestrator służy do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analizy. Cechy tego urządzenia mają za zadanie realnie wpłynąć na obniżenie kosztów przedsiębiorstw, a tym samym wpłynąć na ich konkurencyjność, podano w materiale. Spółka wskazuje, że jej autorskie rozwiązania z obszaru IoT korzystnie wpływają na działalność zakładów, między innymi ograniczają zużycie energii poprzez maszyny i urządzenia przemysłowe. Pozwalają też na zarządzanie energią zużywaną w projektowanym lub modernizowanym budynku, a także obniżają ilość energii pobieranej z sieci. Obecnie SoftBlue finalizuje kolejny etap budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego w ramach projektu optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. W styczniu br. spółka podpisała umowę z wykonawcą obiektu. Zgodnie z harmonogramem prac, zakończenie budowy powinno nastąpić w IV kw. 2022 r., podkreślono także. SoftBlue działa na rynku IT od 2003 roku. Spółka specjalizuje się między innymi w obszarze Internetu Rzeczy. Firma ma na swoim koncie kilka innowacyjnych rozwiązań. Wśród nich jest mobilna stacja do monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem (smogobus) oraz system zdalnego monitoringu i analizy rozbioru wody, który stanowi połączenie rozwiązań IoT i zaawansowanej analityki danych. Rozwiązanie pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów czystej wody oraz zmniejszyć koszty dystrybucji. SoftBlue jest także prekursorem tematyki antysmogowej w Polsce i autorem systemu AirDron. Dzięki wbudowanym specjalistycznym sensorom i czujnikom system na bieżąco monitoruje stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce. "Większość naszych rozwiązań IoT stanowi istotną część Przemysłu 4.0. Pozostałe rozwiązania, takie jak AirDron, to popularne wśród naszych klientów narzędzia, które służą do ochrony środowiska" - podsumował Kierul. SoftBlue to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect. (ISBnews)