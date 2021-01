"W związku z tym, że uzyskamy również przychody z oferty nowych emisji akcji, to w pierwszym roku - 2021 nie przewidujemy wypłaty dywidendy, ale jesteśmy otwarci. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie" - powiedział Gauffin podczas wideokonferencji.

Spółka liczy na pozyskanie wpływów brutto z emisji nowych akcji na poziomie do ok. 150 mln USD (ok. 565 mln zł).

Huuuge, Inc. opublikował prospekt i rozpoczyna dziś pierwszą ofertę publiczną od procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który potrwa do 4 lutego 2021 roku. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia - 3 lutego. Ok. 19 lutego 2021 zakładany jest pierwszy dzień notowania na GPW.

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 15 000 000 nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż do 18 350 000 istniejących akcji. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.

(ISBnews)