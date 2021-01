W grudniu 2020 r. Dekpol S.A. zawarł ze swoją spółką zależną - Dekpol Budownictwo - umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 137,2 mln zł, obejmującej departament generalnego wykonawstwa. Reorganizacja jest związana z realizacją strategii rozwoju całej grupy kapitałowej Dekpol i jej celem jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu poszczególnych segmentów działalności przedsiębiorstwa.

Wdrażanie nowej strategii zarząd spółki Dekpol S.A. rozpoczął w 2019 r. od wydzielenia działalności deweloperskiej do spółki zależnej Dekpol Deweloper. Rok później do spółki Dekpol Steel została przeniesiona produkcja osprzętu do maszyn budowlanych.

"Poprzez wdrożenie nowej struktury organizacyjnej nade wszystko zapewniliśmy możliwość indywidualizacji tworzonych dla każdej ze spółek strategii rozwoju" - powiedział Skowron w rozmowie z ISBnews.

W ramach segmentu generalnego wykonawstwa, Dekpol na koniec III kwartału 2020 roku realizował kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 762 mln zł netto. Dodatkowo w ramach segmentu generalnego wykonawstwa realizowane były (na 30 września 2020) projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości umownej ponad 100 mln zł netto.

Segment generalnego wykonawstwa - w ramach strategii krótko - i średnioterminowej - koncentruje swoje działania wokół projektów dotyczących budownictwa przemysłowo-logistycznego, zaznaczono.

Prezes wskazał, że aktualny portfel zamówień Dekpol Budownictwo jest odpowiednio zapełniony i zróżnicowany.

"Na przestrzeni ostatnich lat udało nam się osiągnąć wiodącą pozycję wśród generalnych wykonawców realizujących projekty budownictwa kubaturowego. Specjalizujemy się w budownictwie obiektów przemysłowych, parków logistycznych, handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej różnego przeznaczenia. Nasz portfel zamówień na pierwsze półrocze jest dobrze zbudowany, patrząc z perspektywy naszych planów biznesowych na rok 2021. Jednakże, nie osiadamy na laurach i zakładamy dużą aktywność w pozyskiwaniu nowych projektów do realizacji. Mam tu na myśli przede wszystkim dobrze rozwijającą się i bardzo ważną dla naszego przedsiębiorstwa współpracę z deweloperami powierzchni magazynowych oraz przemysłowych" - powiedział Skowron.

Jak dodał, spółka chce również rozwinąć nowe dla siebie obszary rynku - czy to w ujęciu terytorialnym, czy pozyskując do realizacji projekty wychodzące swoją specyfiką poza core-business.

"Cieszy nas możliwość realizacji obiektów zaawansowanych inżyniersko. Doskonałym przykładem jest tu projekt fabryki rowerów w Solcu Kujawskim z magazynem wysokiego składowania o wysokości odpowiadającej dziesięciopiętrowemu blokowi mieszkalnemu. Dla naszego stałego klienta realizujemy w formule BTS spożywczy zakład produkcyjny wraz z układami chłodniczo-mroźniczymi w Ostródzie oraz kompleks produkcyjno-magazynowy w Radomiu z przeznaczeniem na działalność spawalniczą. Formuła BTS (ang. build-to-suit) sprawdza się jako rozwiązanie dedykowane, bowiem inwestycja taka dopasowana zostaje niemal w każdym szczególe do specyfiki użytkownika obiektu. Również za sprawą stałego partnera biznesowego realizujemy projekt innowacyjnej fabryki w Grodzisku Mazowieckim dla czołowego europejskiego producenta z zakresu chłodnictwa i ogrzewania" - wyjaśnił Skowron.

Jak wskazał, w aktualnym portfolio Dekpol Budownictwo znajduje się także nowoczesny salon samochodowy dla prestiżowej marki aut osobowych w Jankach pod Warszawą.

"W pierwszym kwartale br. zakończymy budowę zaawansowanej technicznie cynkowni w Inowrocławiu, a dla odmiany właśnie rozpoczęliśmy budowę kolejnego zakładu produkcyjnego przemysłu mięsnego w miejscowości Osie" - powiedział także Skowron.

Prezes poinformował też, że spółka wykonuje zlecenia siostrzanej spółki Dekpol Deweloper.

"Jednym z nich jest wymagający szczególnych kompetencji inżynierskich i unikalny na skalę kraju projekt Sol Marina, zlokalizowany nad brzegiem Martwej Wisły i w bezpośrednim sąsiedztwie Wyspy Sobieszewskiej. Ambasadorem tego projektu jest pan Mateusz Kusznierewicz. Obecnie wraz z naszą siostrzaną organizacją deweloperską przygotowujemy kolejny duży i prestiżowy projekt na Dolnym Śląsku" - podkreślił.

Skowron zwrócił także uwagę, że choć epidemia COVID-19 i związany z nią lockdown wpłynęły negatywnie na wiele gałęzi gospodarki, to w przypadku ilości wycenianych projektów i zleceń dot. budownictwa obiektów przemysłowo - logistycznych ten wpływ jest prawie niezauważalny.

"W przypadku naszej firmy zauważalne jest na pewno przyspieszenie z powodu rozwoju branży e-commerce, przekładające się na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe. Również sektor producentów inwestuje w nowe obiekty, aby zabezpieczyć logistykę dostaw do swoich kontrahentów. Ponadto, wciąż rosnący rynek budownictwa mieszkaniowego także pozwala nam wygenerować dodatkowe przychody, bowiem w ramach naszej grupy kapitałowej realizujemy projekty deweloperskie. Silną stroną naszej firmy pozostaje umiejętność dostosowania oferty do aktualnej sytuacji rynkowej. Wykształciliśmy ją dzięki szerokiemu spektrum zróżnicowanych realizacji począwszy od obiektów logistyczno-przemysłowych, poprzez salony samochodowe, galerie handlowe, retail parki, miejsca obsługi pasażerów przy obiektach drogowych, hotele, obiekty mieszkaniowe, biurowce, a skończywszy na obiektach hydrotechnicznych, dokowych, kolejowych i drogowych" - powiedział prezes Dekpol Budownictwo.

Trwający w ubiegłym roku okres pandemii i związane z tym wyhamowanie gospodarcze, nie zaszkodziły rozwojowi Dekpol Budownictwo. Na koniec III kwartału 2020 r. przychody grupy Dekpol z segmentu generalnego wykonawstwa wyniosły 405,2 mln zł - wzrost o 1,4% r/r.

Prezes podkreślił, iż spółka poświęca wiele uwagi procesom wewnętrznym przedsiębiorstwa celem jak najbliższego dopasowania ich do otoczenia gospodarczego.

"Konsekwentnie przekazuję naszemu zespołowi przekonanie, iż najwięcej korzyści w naszej działalności możemy uzyskać sprawnie kontrolując własne procesy, a także dążąc w sposób ciągły do zapewnienia doskonałości wewnątrzorganizacyjnej. Stąd, na przykład wdrażamy nowoczesne rozwiązania IT. Na czoło wysuwa się tu awangardowy sposób adaptacji systemu ERP dla potrzeb budów, który w swojej zaawansowanej formie ma trafić na budowy Dekpol Budownictwo w II połowie 2021 roku" - zaznaczył Skowron.

Dekpol Budownictwo sp. z o.o. należy do notowanej na warszawskiej giełdzie grupy kapitałowej Dekpol S.A. Spółka posiada własny park ponad 100 ciężkich maszyn budowlanych, doświadczonych operatorów, brygady budowlano-montażowe i ponad 120 doświadczonych inżynierów pracujących bezpośrednio przy realizacji projektów. W ramach własnej grupy kapitałowej może zaś liczyć na dostawy z własnych wytwórni prefabrykatów żelbetowych i stalowych.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,12 mln zł w 2019 r.

