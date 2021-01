"Pierwsze recenzje gry, które spływają z całego świata, sugerują, że mamy do czynienia z najlepszą dotychczas grą Bloober Team. Obecna średnia (76%) z pewnością może jeszcze wzrosnąć, ponieważ pojawia się coraz więcej opinii głoszących, iż mamy do czynienia z grą wybitną, nie tylko pod względem artystycznym, ale także technicznym" - czytamy w komunikacie.

"The Medium" - największa produkcja w historii Bloober Team - debiutuje już dziś na konsolach Xbox X|S oraz PC w cenie 49,99 EUR/USD. Ponadto gra będzie dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate.

W ciągu ostatnich tygodni publikacje na temat "The Medium" były publikowane w najpopularniejszych i największych portalach gamingowych, w tym m.in. IGN, Eurogamer czy Gamespot, natomiast trailer stworzony przez Tomasza Bagińskiego na samej platformie YouTube obejrzało ponad 2,7 mln osób, podkreśliła spółka.

"Bez względu na to, jak gra zostanie odebrana - jakie będą recenzje, jakie wyniki sprzedażowe - wiem, że dokonaliśmy tego o czym marzyliśmy. Weszliśmy na nigdy niezdobyty szczyt. I to w najbardziej niesprzyjających warunkach. Teraz trzeba tylko szczęśliwie z niego zejść i szukać dalszych niezdobytych jeszcze gór. Nigdy nie byłem tak spokojny o premierę naszej gry jak w przypadku The Medium" - skomentował prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

"The Medium" to trzymający w napięciu horror psychologiczny, którego motywem przewodnim są różne punkty widzenia. Gracze będą mogli wcielić się w Mariannę - medium żyjące w dwóch światach: fizycznym i duchowym.

"Korzystając z tej okazji, chciałbym zdemontować plotki o tym, że mamy wkrótce podać więcej informacji na temat projektu 'Black'. Te informacje będą przekazane przez naszego partnera w tym roku, ale nie spodziewałbym się ich bardzo szybko, to właśnie jedna z takich informacji tworzonych 'na potrzebę'. Teraz całkowicie skupiamy się na launchu i supporcie naszej najważniejszej gry. Gry, która - jestem przekonany - przejdzie do historii" - podsumował Babieno.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)