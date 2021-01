"Już prawie 90 tys. mikroinstalacji pracuje w sieci Energi Operatora wedle stanu na koniec 2020 roku. Mimo trudności związanych z pandemią, ubiegły rok był pod względem przyłączonych tego typu źródeł rekordowy. Przybyło ich ponad 60 tys., z czego przeszło 21 tys. w ostatnim kwartale" - czytamy w komunikacie.

Łączną moc zainstalowana wszystkich mikroinstalacji w sieci Energi Operator wynosi obecnie ponad 620 MW. W całym roku 2020 wzrosła ona o ponad 420 MW, natomiast w IV kwartale o przeszło 140 MW.

"Największą popularnością wśród mikroinstalacji cieszy się niezmiennie fotowoltaika, stanowiąc ogromną większość z blisko 90 tys. przyłączonych do sieci spółki źródeł wytwórczych tej kategorii. Do sieci Energi Operatora energię dostarcza również prawie 80 mikroinstalacji wykorzystujących energię wody, np. w lokalizacjach dawnych młynów, które zostały dostosowane do tego celu, a także blisko 30 przydomowych elektrowni wiatrowych. Sieć spółki zasilają również inne pojedyncze mikroźródła, np. biogazownie" - czytamy dalej.

Reklama

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)