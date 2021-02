Liczba akcji sprzedawanych w pierwotnej ofercie publicznej Huuuge, Inc. została zwiększona do 22 016 586 walorów z początkowo oferowanej liczby nie więcej niż 18 350 000 akcji, podała spółka w suplemencie do prospektu emisyjnego. Liczba akcji nowej emisji oferowanych w IPO pozostała na poziomie 15 000 000, co oznacza, że cała oferta obejmie łącznie 37 016 586 akcji.

"Oferta spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony potencjalnych inwestorów, a zainteresowanie ofertą znacznie przekroczyło początkowe oczekiwania. W związku z tym spółka i oferujący postanowili o zwiększeniu maksymalnej liczby akcji oferowanych w ramach oferty do maksymalnie 22 016 586 akcji sprzedawanych, co daje maksymalną liczbę 37 016 586 akcji oferowanych. Niniejszy suplement został opublikowany w celu uwzględnienia zwiększenia maksymalnej liczby akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty" - czytamy w dokumencie. Huuuge, Inc. rozpoczął pierwszą ofertę publiczną 27 stycznia br. od procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który potrwa do 4 lutego 2021 roku. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia - 3 lutego. Ok. 19 lutego 2021 zakładany jest pierwszy dzień notowania na GPW. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję. Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. (ISBnews)