Kiedy otwarcie hoteli?

"W poniedziałek, 15 lutego, ma nastąpić kolejny etap luzowania obostrzeń. Z nieoficjalnych informacji Polsat News wynika, że otwarte zostaną hotele. Będą one funkcjonować w reżimie sanitarnym. Kwestia ta ma być jednym z tematów środowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera Jarosława Gowina. Oficjalnie decyzja ma zostać ogłoszona w piątek" - czytamy na stronie internetowej stacji.

Spotkanie prezydenta z członkami Rady Przedsiębiorczości odbyło się dziś. Jak podała Kancelaria Prezydenta, głównym tematem rozmów w Pałacu Prezydenckim był wpływ pandemii na krajową gospodarkę.

"Musimy szukać nowych rozwiązań, dobrych rozwiązań, a dziś największym wyzwaniem jest znalezienie takich, które pomogą przetrwać polskim firmom i przedsiębiorcom, a następnie - najszybciej, jak to będzie możliwe - wrócić na drogę jak najbardziej dynamicznego rozwoju - mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania, cytowany w komunikacie Kancelarii.

Reklama

Luzowanie obostrzeń

Od 1 lutego pozostają otwarte sklepy w galeriach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Otwarte są także galerie sztuki i muzea. Pozostałe obostrzenia zostały utrzymane do 14 lutego.

Utrzymany został zakaz zgromadzeń, imprez, restauracje mogą przygotowywać żywność na wynos i w dowozie, hotele pozostają zamknięte dla podróży służbowych (wyjątki dla medyków i w przypadkach związanych z infrastrukturą krytyczną) zamknięte są stoki, siłownie i kluby fitness (infrastruktura sportowa nadal dostępna jest tylko dla uprawiających sport zawodowo).

Do tego czasu nauka odbywa się w dotychczasowym trybie (dla klas I-III stacjonarnie, dla pozostałych roczników szkoły podstawowej, szkół zawodowych, średnich i wyższych - co do zasady zdalnie).