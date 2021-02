Prezydent złożył w czwartek wizytę w siedzibie firmy ML System - producenta i dystrybutora paneli fotowoltaicznych.

"Dzisiaj zaprezentujemy najnowszy produkt firmy, niezwykły zupełnie, zwłaszcza w dzisiejszych bardzo trudnych czasach, kiedy jesteśmy dotknięci pandemią COVID-19. Szanowni państwo, to jest urządzenie, które wykrywa COVID-19 z oddechu, a również z różnych innych substancji w ciągu mniej niż 10 sekund" - poinformował.

Duda wyraził nadzieję, że urządzenie to nie tylko zapobiegnie wielu zakażeniom koronawirusem i uchroni wielu ludzi od infekcji, ale przede wszystkim ułatwi życie społeczeństwom na całym świecie.

"Odkrycie tego urządzenia tu właśnie, w podrzeszowskiej firmie (...) jest dzisiaj wielką dumą nie tylko Podkarpacia, ale całej Rzeczypospolitej, a także również i moją. Wierzę w to, że wkrótce po badaniach klinicznych, które w najbliższych dniach się rozpoczną, urządzenie to będzie mogło trafić do masowej produkcji i - mam nadzieję - rozsławi firmę na całym świecie, dlatego że jest to coś, czego do tej pory nie stworzył i nie zaprezentował - o ile mi wiadomo - jeszcze nikt" - powiedział prezydent.

"Wielokrotnie prosiłem przedsiębiorców, by tworzyć centra badawczo-rozwojowe i tak jest właśnie tutaj" - powiedział prezydent. Podkreślił, że urządzenie, które opracowano w ML System z myślą o wykrywaniu m.in. koronawirusa, jest "niezwykłym przykładem innowacyjnej myśli, naprawdę można śmiało powiedzieć, że wręcz genialnym, biorąc pod uwagę, jak do tej pory wygląda diagnostyka koronawirusa".

Prezydent, który poddał się testowi w laboratorium firmy na tym urządzeniu i uzyskał wynik negatywny, relacjonował, że "ono działa w sposób zbliżony do policyjnego alkomatu". "Po prostu bierze się to urządzenie, dmucha się w ten otwór, i dosłownie po kilku sekundach na ekranie pojawia się wynik, czy ten test jest pozytywny, czy negatywny, czyli, czy ktoś wydycha koronawirusa, czy też nie" - wyjaśnił. Jak przyznał, "rzeczywiście robi to niesamowite wrażenie". Prezydent zwrócił uwagę, że mimo negatywnego wyniku testu na COVID-19, wszyscy obecni na prezentacji są w maseczkach, gdyż urządzenie firmy ML System "nie jest jeszcze dopuszczone do działania", a więc wyniki testów są "nieoficjalne".

"Ale szanowni państwo, to jest naprawdę rewolucja, i jeszcze raz chcę wyrazić ogromną radość, że ona dzisiaj właśnie dzieje się w Polsce i z Polski" - oświadczył Andrzej Duda.

Prezes spółki ML System: Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Na naszych oczach dokonuje się rewolucja w walce z koronawirusem; wierzymy, że nasze urządzenie do wykrywania koronawirusa z oddechu będzie miało masowe zastosowanie i pozwoli na szybkie pokonanie epidemii - powiedział prezes spółki ML System Dawid Cycoń.

Na czwartkowej, wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą prezes spółki ML System powiedział, że "na naszych oczach dokonuje się rewolucja technologiczna, rewolucja walki z koronawirusem".

Cycoń mówił, że w firmie ML System w kilkadziesiąt dni stworzono urządzenie, które jest w stanie wykryć koronawirusa.

"Jesteśmy po wstępnych badaniach, uzyskaliśmy zgodę komisji bioetyki lekarskiej na przejście do fazy badań już na gotowych wymazach, spodziewamy się bardzo szybko wyników w zakresie czułości i wykrywalności urządzenia" - mówił prezes spółki ML System.

Wyraził nadzieję, że urządzenie będzie masowe stosowane w zakładach pracy, na lotniskach czy na przejściach granicznych. Podkreślił, że urządzenie nie będzie wymagało specjalistycznej obsługi.

"To urządzenie ma za zadanie diagnozować wirusa wszędzie. Wierzę, że po wdrożeniu do masowej produkcji pokonamy wirusa bardzo szybko nie tylko w skali naszego regionu, ale również w skali całego świata" - powiedział Cycoń