Warszawa, 18.02.2021 (ISBnews) - Nabór w nowej edycji programu "Mój Prąd" może zostać ogłoszony w I połowie 2021 r., poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

"Pracujemy nad tym, żeby ten program był kontynuowany, trochę na zmienionych warunkach. Czekamy też na możliwość zbudowania dużego budżetu tego programu, by nie były to działania pozorne. Myślę, że w pierwszej połowie roku będzie szansa na uruchomienie naboru" - powiedział Zyska podczas panelu na konferencji EEC Trends.

"Mój Prąd" to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Program wystartował w połowie 2019 r. Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Pierwsze dwa nabory "Mojego Prądu" mają przyczynić się do redukcji CO2 o 1 000 000 000 kg/rok.

