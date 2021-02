"Myślę, że nie będzie [spadku przychodów] w 2021 r. Spodziewamy się, że część budowlana i usługowa mniej-więcej powtórzy sprzedaż z 2020 roku. Widzimy też szansę na małą poprawę rentowności. Spadku sprzedaży byśmy się spodziewali w 2022 r., bo w tym roku widzimy mniej przetargów" - powiedział Blocher podczas konferencji prasowej.

Dodał, że przychody w 2022 roku mogą być niższe także w związku z wojną cenową, "w której Budimex nie będzie brał udziału". "To może spowodować przejściowy spadek przychodów" - powiedział prezes.

"Ten rok stabilny, w przyszłym roku delikatny spadek" - podsumował wypowiedź o sprzedaży grupy w części budowlanej i usługowej.

W 2020 r. sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 5,4% r/r do 7 539 mln zł, deweloperskiego (w trakcie sprzedaży) - o 20,8% r/r do 674 mln zł, a usługowego - o 21,9% r/r do 612 mln zł. Na wyłączenia przypadało 443 mln zł.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

