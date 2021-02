"Premiera gry Cyberpunk 2077 zademonstrowała wysoki potencjał drzemiący w tytule, jednakże jednocześnie ukazała jak dużym wyzwaniem jest wyprodukowanie nowatorskiej gry AAA. Recenzje graczy wskazują, iż gra nie dorównała oczekiwaniom przed nią stawianym, przede wszystkim pod kątem ogólnej jakości produkcji. Ze względu na niskie oceny użytkowników oraz niepewność odnośnie przyszłej sprzedaży gry na konsolach, obniżamy nasze prognozy sprzedaży Cyberpunka do odpowiednio 16,0/9,0m kopii w 2020/2021E (z 25,0/10,3m prognozowanych wcześniej)" – czytamy w raporcie.

Obecnie broker szacuje sprzedaż gry na 54 mln kopii w 5- letnim cyklu od premiery oraz postrzega Red Dead Redemption 2 (36 mln kopii sprzedanych w 27 miesięcy) jako najbliższą grę porównywalną dla Cyberpunka.

"Spodziewamy się że prace nad IP opartym o Cyberpunk 2077 będą trwały do 2023E, kiedy to spodziewamy się premiery ostatniego DLC oraz wersji online gry (vs. 2022E poprzednio). Prognozujemy przychody CD Projektu na poziomie 2185/1624 mln zł w 2020/21E (12%/28% poniżej konsensusu) oraz odpowiednio zysk netto 1215/725 mln zł (12%/42% poniżej konsensusu)" – czytamy dalej.

