"Budżet na ten rok mamy zatwierdzony ze znaczącym wzrostem, ale jest on bliżej konserwatywnych założeń, podobnie jak mieliśmy to w ubiegłym roku. Zakłada on dobry wzrost" - powiedział Styczeń podczas wideokonferencji.

Dodał, że spółka w ramach projektu z EI pracuje nad konkretnymi akwizycjami.

"Nad konkretnymi akwizycjami pracujemy, rozmowy trwają i poinformujemy o ich wynikach w odpowiednim czasie, ale może to się stać całkiem szybko" - powiedział prezes.

Wiceprezes Grzegorz Młynarczyk wyjaśnił, że Software Mind chce 3 najbliższe lata poświęcić na poszukiwanie firm, zespołów, które będą wstanie m.in. poszerzyć portfolio produktów, jak i wesprzeć ekspansję zagraniczną. W jego opinii, mniejsze firmy mają trudności przy projektach realizowanych dla bardzo dużych kontrahentów I stąd ten pomysł na bliższą współpracę Software Mind z EI.

"Transakcja dotycząca projektu Software Mind z EI powinna zamknąć się w II kw. tego roku" - dodał Młynarczyk.

W grudniu ubiegłego roku Ailleron i jego spółka zależna Software Mind (SM) zawarły z Polish Enterprise Fund VIII zarządzanym przez Enterprise Investors (EI) przedwstępną umowę sprzedaży istniejących udziałów oraz umowę dotyczącą objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Software Mind. EI zainwestuje w SM łącznie 111 mln zł. Podano wtedy m.in., że celem długoterminowym jest zbudowanie wiodącej Grupy na polskim rynku software house'ów, która będzie liderem w wybranych specjalizacjach - sektorowych i technologicznych i osiągnie kilkukrotnie większą skalę działalności.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)