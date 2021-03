"Wszystkie cztery gry posiadają duży potencjał sprzedażowy na Nintendo Switch. Każda z gier jest całkowicie odmienna, a wszystkie doskonale uzupełniają portfolio QubicGames. Dobierając kolejne produkty, staramy się rozbudować bazę tytułów o unikalne gry, które do tej pory nie były dostępne na konsoli Nintendo i zdobyły uznanie graczy na innych platformach" - powiedział prezes Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.

Najbardziej rozpoznawalną grą jest "Badland: Game of the Year Edition", którego premiera planowana jest na przełom II i III kw. 2021 r. Ponadto spółka będzie odpowiedzialna za dystrybucję gry "Tiny Lands" na terenie Europy, Ameryki Północnej, Azji i Australii oraz "Cultist Simulator" na terenie Japonii. Produkcje zadebiutują w II kw. 2021 r. Ostatnia zapowiedziana gra QubicGames nosi tytuł "Momolu and Friends". Jest to gra edukacyjna dla młodszych dzieci, jej premiera jest planowana na przełom II i III kw. br.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)