Także w 2020 roku Ciech Pianki zanotował nieco wyższe przychody w porównaniu do roku poprzedniego. Zakład produkuje przede wszystkim pianki poliuretanowe, stosowane w przemyśle meblarskim. Dobre wyniki finansowe to efekt bardzo wysokiego popytu na produkty spółki w drugiej połowie ubiegłego roku, który pozwolił z powodzeniem odrobić straty wynikające z wiosennego lockdownu, wyjaśniono.

Pomimo pandemii, rok 2020 był pod względem popytu na pianki poliuretanowe zbliżony do 2019, co potwierdzają także wyniki produkcji sprzedanej głównego odbiorcy tego produktu - branży meblarskiej. Polska jest drugim największym eksporterem mebli na świecie, a wartość sprzedaży mebli produkowanych w Polsce przekroczyła w minionym roku 50 mld zł, notując niewielki wzrost względem poprzedniego, choć wiosną 2020 prognozy branżowe mówiły o możliwym spadku o 1/3 względem poprzednich 12 miesięcy, wskazano.

"Popyt zgłaszany przez branżę meblową, jak i producentów materacy, jest bardzo duży. Cała druga połowa 2020 roku cechowała się ogromnym zainteresowaniem klientów, co umożliwiło nam w dużej mierze odrobienie strat po wiosennych ograniczeniach produkcji" - powiedział prezes Ciech Pianki Michał Budzyński, cytowany w komunikacie.

Zakład pracuje aktualnie na maksymalnych dostępnych mocach, a jedynym ograniczeniem jest dostępność surowców do produkcji pianek - polioli i TDI, podkreślono.

"Na początku 2021 roku widzimy trudności z dostępnością surowców, szczególnie polioli, spodziewamy się, że taka sytuacja może utrzymać się przez pierwszy i drugi kwartał. Jest to spowodowane kłopotami producentów, m.in. z dostępnością tlenku propylenu, niezbędnego w produkcji polioli, i dotyczy globalnego rynku produkcji pianek" - dodał Budzyński.

W 2021 roku Ciech Pianki zamierza wprowadzić do swojej oferty nowe rodzaje produktów, w tym kilka nowych typów pianek, do których produkcji stosowane będą poliole pochodzenia naturalnego, na bazie soi czy rzepaku, zmniejszając tym samym zużycie surowców ropopochodnych. Nowe rodzaje pianek to efekt coraz mocniej widocznego trendu na rynku producentów mebli, szczególnie wśród największych graczy, czyli przechodzenia na produkcję bardziej ekologiczną, wynika także z materiału.

Na maksymalnych dostępnych mocach pracuje również uruchomiona pod koniec 2020 roku linia produkcji certyfikowanych maseczek ochronnych. Ciech Pianki produkuje dziennie kilkadziesiąt tysięcy maseczek w standardzie FFP2, roczne moce instalacji to ok. 10 mln maseczek. Obecnie spółka stara się o certyfikację maseczek najwyższej klasy ochronnej - FFP3, charakteryzujących się filtracją na poziomie 99% (poziom filtracji dla maseczek klasy FFP2 to 94%), podał również Ciech.

"Zainteresowanie jest bardzo duże, według naszych szacunków uruchomiona produkcja maseczek zwiększy przychody Ciech Pianki o kilka procent" - podsumował Budzyński.

Ciech Pianki to jeden z największych producentów pianek poliuretanowych w Polsce. Spółka zatrudnia 130 pracowników, wytwarza ok. 30 tys. ton pianek rocznie i od kilku lat notuje wzrosty przychodów, m.in. dzięki przeprowadzonej optymalizacji procesów oraz inwestycjom w zaplecze magazynowo-logistyczne. W latach 2016-2018 firma zainwestowała ponad 10 mln zł, m.in. w rozbudowę magazynu bloków długich, oraz zwiększyła asortyment oferowanych pianek. Spółka jest częścią segmentu organicznego Grupy Ciech (produkcja pianek i środków ochrony roślin), odpowiadającego za ok. 20% jej przychodów.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)