Zysk operacyjny wyniósł 58,24 mln zł wobec 25,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 314,91 mln zł w 2020 r. wobec 145,62 mln zł rok wcześniej.

W okresie 12 miesięcy 2020 r. Grupa R22 odnotowała 20,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 13,8 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie skorygowana EBITDA wyniosła odpowiednio: 61,6 mln zł wobec 48,4 mln zł rok wcześniej, natomiast przychody - odpowiednio: 222,7 mln zł wobec 169,5 mln zł.

"Grupa R22 ma dwa silniki napędzające rozwój - działania organiczne i akwizycje. Konsekwentne prace optymalizacyjne i rozwojowe w obszarze dotychczasowej działalności oraz skuteczna realizacja akwizycji przyczyniły się do wypracowania rekordowych wyników. W samym tylko IV kwartale 2020 r. osiągnęliśmy 70,9 mln zł przychodów, znormalizowana EBITDA wyniosła 18,4 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom R22 to 4,4 mln zł. Oznacza to wysokie, dwucyfrowe wzrosty względem analogicznego okresu rok wcześniej" - napisał prezes Jakub Dwernicki w liście dołączonym do raportu rocznego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 12,26 mln zł wobec 4,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

