"Przedmiotem zawartej umowy są najem pomieszczenia i powierzchni, na których CBDNA zapewni infrastrukturę niezbędną do wykonywania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz będzie wykonywała testy (i) antygenowe, (ii) RT-PCR, (iii) RT-LAMP dla pasażerów lotniska. Szacowany przedział cenowy testów dla pasażerów lotniska będzie wynosił od 165 do 420 zł za każde badanie. Po przeprowadzeniu testu z wynikiem negatywnym pasażer będzie otrzymywał odpowiednie zaświadczenie umożliwiające wejście na pokład samolotu lub po przylocie do Polski, zwalniające z kwarantanny. Szacowana liczba pasażerów Portu Lotniczego Balice w marcu 2021 r. to 5000 osób" - czytamy w komunikacie.

Umowa została podpisana na czas nieokreślony. Laboratorium zlokalizowane na terenie Portu Lotniczego Balice rozpocznie wykonywania badań w dniu 16 marca 2021 roku, podano także.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)