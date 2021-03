"Z powodzeniem zakończyliśmy proces przekształcenia Forestlight Games w spółkę akcyjną. Był to jeden z warunków, aby móc ubiegać się o dołączenie do grona spółek publicznych. Debiut na NewConnect planujemy w połowie tego roku. Przed upublicznieniem spółki planujemy przeprowadzenie emisji akcji. Środki od inwestorów chcielibyśmy przeznaczyć na sfinansowanie i marketing tytułów z naszego portfolio. Wkrótce poinformuje o podjętej decyzji dotyczącej emisji. Aktualnie koncentrujemy prace nad dokumentem informacyjnym. W II kw. br. planujemy jego złożenie do GPW w Warszawie" - powiedział Mazur, cytowany w komunikacie.

W październiku 2020 r. Forestlight Games informowało o planach debiutu na rynku NewConnect w I połowie 2021 roku. Studio rozpoczęło wówczas proces przekształcenia w spółkę akcyjną.

Zespoły Forestlight Games koncentrują się obecnie na pracy nad kilkoma autorskimi produkcjami, m.in. tymi, które pojawią się na rynku jeszcze w 2021 roku, czyli "Rollercoaster Mechanic", "Wedding Designer", "Lost Viking: Kingdom of Women' oraz "The Pope: Power & Sin", podano w komunikacie.

Spółka poinformowała jednocześnie, że do obsady gry "The Pope: Power & Sin" - produkcji fabularnej z elementami strategii i RPG - w styczniu dołączyli znani włoscy aktorzy, którzy podłożą głosy kluczowym postaciom. Głosu głównej postaci użyczy Tomaso Thellung, włoski aktor i producent teatralny.

"Papież Aleksander VI będzie barwną, wielowymiarową, kontrowersyjną postacią ,'ubraną'' w ciekawy i często zaskakujący scenariusz, pozwalający na budowanie fabuły z wątkami pobocznymi. Ufam, że projekt zdobędzie szerokie grono fanów" - dodał prezes.

Współwydawcą tytułu jest spółka PlayWay, jednocześnie większościowy udziałowiec Forestlight Games. Premiera gry planowana jest na koniec br. Wcześniej studio udostępni demo podczas jednego z festiwali Steam, a także prolog gry.

"Jednocześnie spółka ma w planach przystosowanie swoich autorskich projektów na konsole nowej generacji, platformy VR i urządzenia mobilne. Ostatnie będzie możliwe dzięki powołanej niedawno spółce zależnej Pixel Trapps. Spółka zależna aktualnie pracuje nad kilkoma produkcjami mobilnymi. Pierwsza z nich już trafiła na rynek, kolejne pojawią się w kolejnych miesiącach, także na mobilną platformę e-sportową Skillz" - podsumowano w materiale.

Studio Forestlight Games zajmuje się produkcją i wydawaniem gier na PC i konsole.

(ISBnews)