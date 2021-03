"Pod koniec lutego rozpoczęliśmy kolejny kompleksowy projekt, zakładający instalację ok. 290 kas samoobsługowych w 80 obiektach klienta z sektora detalicznego. Do lipca w 114 obiektach naszych klientów zainstalowane zostaną łącznie 352 kasy SCO. Nasi kontrahenci coraz częściej decydują się na takie rozwiązanie w związku z potrzebą automatyzacji procesów oraz w reakcji na zmiany wywołane przez pandemię, w tym m.in. rosnącą potrzebę bezpieczeństwa czy spadającą skłonność klientów do stania w kolejkach przy kasach tradycyjnych - szczególnie tych z małym koszykiem, nastawionych na szybkie zakupy" - skomentował prezes Sescom Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

W 2020 r. Sescom zrealizował również projekt przebudowy 149 tradycyjnych stref kasowych pod kasy SCO dla sieci hipermarketów. W harmonogramie na obecny rok znajduje się przebudowa stref pod kolejne 76 kas.

"Automatyzację widzimy we wszystkich obszarach działalności handlowej. W tym i minionym roku zintensyfikowaliśmy realizację projektów pilotażowych naszych usług opartych o technologie: zarządzanie towarami i majątkiem w ramach Sescom Digital. Poza automatyzacją widzimy rosnące zainteresowanie optymalizacją zużycia energii. W 2020 przeprowadziliśmy w sumie 22 pilotaże z zakresu nowoczesnego FM, wykorzystującego nowe technologie, nastawionego na wzrost efektywności. Część z nich zaowocuje podpisaniem komercyjnych kontraktów w tym roku" - dodał dyrektor handlowy Sescom Marek Kwiatkowski.

"Pandemia, w związku z obostrzeniami gospodarczymi, wpłynęła na spadek zapotrzebowania na tradycyjny FM, ale jednocześnie stworzyła szersze możliwości rozwoju w obszarze naszych najnowszych usług, tj. nowych technologii i efektywności energetycznej. Równolegle do rozwoju nowoczesnego FM, tradycyjny musi mocniej wspierać omnichannel - obsługiwać rosnącą liczbę automatów, urządzeń i technologii" - podsumował Halbryt.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Rozwiązania spółki zapewniają oszczędności w obsłudze technicznej obiektów oraz w zużyciu mediów. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

