"Od lat marzyliśmy o tym, że pewnego dnia zaoferujemy na masową skalę darmowe dostawy ze sklepów internetowych. Bo to sklepy internetowe oferują prawdziwą różnorodność towarów, niższe ceny i rozwijają rynek e-handlu. Udało się znaleźć w dużej grupie 6 000 naszych sprzedawców zainteresowanie darmową dostawą od 40 zł wartości koszyka, a InPost i IdoSell wsparły sprzedawców, rezygnując ze swojego zarobku. Przez lata w Polsce InPost stał się synonimem dostaw internetowych. Obecne czasy pandemii to czas, by robić coś dobrego dla konsumentów. Dlatego nazwaliśmy ten projekt Smile, czyli uśmiech. Wierzymy, że ten uśmiech spopularyzuje e-handel jeszcze bardziej" - powiedział CEO IdoSell Paweł Fornalski, cytowany w komunikacie.

"Szybka, wygodna i atrakcyjna cenowo lub darmowa dostawa przesyłek w handlu internetowym to obecnie kluczowe dla konsumentów czynniki przy decyzji zakupowej. Paczkomaty InPost spełniają wszystkie te kryteria - dlatego właśnie są preferowaną opcją dostawy przez odbiorców. Wprowadzenie możliwości darmowych dostaw to dziś jeszcze rewolucja - ale w przyszłości będzie mieć coraz większe znaczenie. Usługa Smile jest właśnie taką rewolucją - pozwala każdemu e-sprzedawcy, korzystającemu z platformy IdoSell, zarządzać efektywnie opcjami dostaw i zwiększać dzięki temu swoje obroty" - dodał prezes InPost Rafał Brzoska.

IdoSell dostarcza profesjonalnym sklepom internetowym oprogramowanie jako usługę (SaaS) w miesięcznym abonamencie. Nadrzędnym celem IdoSell jest zwiększanie sprzedaży i konwersji w sklepach internetowych opartych o ich platformę. IdoSell skupia się również na rozwiązywaniu problemów merchantów na dużą skalę. IdoSell to usługa tworzona przez IAI.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)