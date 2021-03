"Do tej pory wybór chatbota sprowadzał się do dylematu: albo głupi bot, za to szybko wdrożony, albo mądry, któremu trzeba poświęcić wiele miesięcy treningu i optymalizacji. Od zawsze naszą ambicją było tworzyć chatboty, które udzielają najwięcej perfekcyjnych odpowiedzi i tym samym nie frustrują użytkowników. Teraz, w wybranych segmentach retail & ecommerce, jesteśmy w stanie uruchamiać mądre chatboty też szybko" - powiedział prezes Łukasz Lewandowski, cytowany w komunikacie.

PerfectBot potrafi odpowiadać na 200 najpopularniejszych problemów klientów sklepów internetowych związanych m.in. z zamówieniami, zwrotami czy reklamacjami. Działa w połączeniu z LiveChat.com lub Genesys Cloud, dwoma wiodącymi rozwiązaniami wspierającymi obsługę klienta, w których monitorowane są rozmowy i podejmowane eskalacje. Wyróżnia się wysoką skutecznością udzielania prawidłowych odpowiedzi.PerfectBot pomaga dostosować obsługę klienta do gwałtownego wzrostu sprzedaży online - tak jak w LPP, gdzie PerfectBot działa jako pierwszy kanał kontaktu, rozwiązując prawidłowo 70% spraw, bez angażowania człowieka, podano także.

"Uruchomienie rozwiązania PerfectBot to element nowej strategii Grupy K2, która zakłada przyśpieszenie rozwoju działalności poświęconej konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Na początku marca cała działalność związana z chatbotami została wydzielona do nowo powstałej spółki K2Bots.ai Sp. z o. o., w której współudziałowcami są czterej założyciele - Łukasz Lewandowski, Mikołaj Machowczyk, Artur Kończyński i Maciej Maliszewski" - podsumowano w materiale.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 109,69 mln zł w 2019 roku.

(ISBnews)